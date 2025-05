Tag des LKWs

Am letzten Freitag drehten einige LKWs ausnahmsweise mal ihre Runden nicht über die Autobahn, sondern über den Otto-Ackermann Platz in Hagen am Höing. Im Rahmen des Tags des LKWs konnten Interessierte die Berufe der Logistikbranche hautnah erleben!

