Tag des offenen Denkmals am Sonntag

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 15:50

Zwei ganz besondere Schätzchen in Hagen beteiligen sich Sonntag am Tag des offenen Denkmals. Das sind der Bismarckturm in Wehringhausen und das Haus Harkorten in Haspe.

© 3 Türme Weg - Hagen

Beide Gebäude haben engagierte Vereine, die sich kümmern und für den Erhalt stark machen. Haus Harkorten macht Sonntag um 11 Uhr die Türen auf, bis in den Nachmittag gibt es verschiedene Führungen zur Geschichte des Baudenkmals. Der Bismarckturm kann Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr erkundet werden, der Förderverein ist für Infos zur Stelle.

Haus Harkorten© Verein zur Förderung des Erhalts und der Entwicklung von Haus Harkorten e.V.
Haus Harkorten
© Verein zur Förderung des Erhalts und der Entwicklung von Haus Harkorten e.V.

