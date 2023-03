Tag des Wassers

Trinkwasser kommt in Hagen zum einen aus der Hasper Talsperre, zum anderen aus der Ruhr, hier garantiert der Ruhrverband über seine Talsperren, dass der Fluss genug Wasser führt. Für die Aufbereitung sorgen die Wasserwerk Hengstey und Haspe.





Bei uns in der Region ist der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser gesichert und selbstverständlich. Daran erinnert heute auch der internationale Tag des Trinkwassers. Der Ruhrverband stellt dabei die Herausforderungen des Klimawandels in den Mittelpunkt. Die Mark E erinnert an den Gewässerschutz, umweltgefährdende Stoffe dürfen nicht ins Rohwasser gelangen.