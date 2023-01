Tagesmütter gesucht

Vom Krabbeln zum Laufen, vom Brabbeln zum Sprechen, vom Experimentieren zum Spielen. Bei all dem ist die richtige Unterstützung extrem wichtig. Es geht darum, die natürlichen Bedürfnisse und Interessen der Kleinsten zu fördern. Auch gesunde Ernährung ist ein zentraler Punkt. All das ist auch Thema in einem Workshop, der sich auch an Großeltern und Eltern richtet.





Infos und der Kontakt:

Workshop: 18.2.23 “Gesundheit essen - in den ersten 3 Lebensjahren”

Anmeldungen und Infos über:

SportBildungswerk Hagen e.V., Tel. 207-5111, a.tauer-sbw@ssb-hagen.deoder die Homepage: www.sportbildungswerk-nrw.de/hagen/angebote/sportkurse/indoor/gesundheit