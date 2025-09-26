Tahnee sagt Shows ab: Ehefrau Juliette im Krankenhaus

Köln (dpa) - Die Komikerin Tahnee sagt mehrere ihrer Auftritte ab - wegen eines Krankenhausaufenthalts ihrer Ehefrau Juliette Schoppmann, die notoperiert werden musste. Die Sängerin sei in der Nacht operiert worden, sagte Tahnee (33) in einem Video auf der Plattform Instagram. Es sei nicht die erste Not-OP der Musikerin. «Das ist auch der Grund, warum ich jetzt die Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschieben muss.»

Die Auftritte sollten an diesem Wochenende stattfinden. Bei den Fans bedankte sich Tahnee für das Verständnis.

Genesungswünsche über Instagram

Schoppmann (heute 45) war Zweitplatzierte in der ersten Staffel der RTL-Castingsendung «Deutschland sucht den Superstar». Warum sie ins Krankenhaus musste, blieb zunächst unklar. Es gehe ihr «den Umständen entsprechend gut», sagte Tahnee. Die Sängerin und die Comedienne sind seit 2023 verheiratet.

Zahlreiche Prominente sendeten über Instagram Genesungswünsche - darunter «Let's Dance»-Juror Jorge González und Puppenspieler Sascha Grammel.