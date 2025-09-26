Navigation

Nina Chuba auf Platz eins der Charts

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 16:06

Musikerin Chuba stürmt erneut an die Chartspitze: Mit «Ich lieb mich, ich lieb mich nicht» setzt sie ihren Erfolg fort – und landet gleich mit acht Songs in den Singlecharts.

20. Reeperbahn-Festival
© Georg Wendt/dpa

Hitliste

Baden-Baden (dpa) - Nina Chuba hat es mit ihrem neuen Album «Ich lieb mich, ich lieb mich nicht» wieder an die Spitze der Album-Charts geschafft. Das war der 26-Jährigen bereits mit ihrem Debütalbum «Glas» gelungen, wie GfK Entertainment mitteilte.

Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit dem Song «Wildberry Lillet» berühmt. Aktuell sei sie mit acht Liedern in der Singles-Hitliste vertreten, informiert GfK - darunter der Song «Fucked Up», den sie mit dem Musiker makko aufgenommen hat (14) sowie «Wenn das Liebe ist» (15).

Platz zwei der Albumcharts belegen diese Woche The BossHoss mit ihrem neuen Album «Back To The Boots». Dahinter gibt es mit den Donots und «Schwert aus Holz (Acoustic)» auf der Drei sowie Azet mit «Playboys im AMG» auf der Vier weitere Neueinsteiger. Platz fünf belegt der Soundtrack zum Film «KPop Demon Hunters».

Ein Song aus dem Film, «Golden», ist diese Woche wieder auf Platz eins der Singlecharts. Dahinter folgen Alex Warren mit «Ordinary» und Pashanim mit «Erstersommerohnedich».

