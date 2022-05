Talbrücke Brunsbecke

Die Sperrung der Talbrücke Brunsbecke soll sich zum Teil schon heute erledigen. Autobahn Westfalen will die A45 Richtung Frankfurt schon gegen 18 Uhr frei geben. In der Gegenrichtung dauert die Brückenprüfung wie geplant bis morgen Früh um 5 Uhr. Dann wird die Autobahn auch in Richtung Dortmund wieder frei gegeben.

© Autobahn Wstfalen / Susanne Schlenga