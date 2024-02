Tanzschule Stein feiert Jubiläum

Ein richtiges Tanzwochenende! Am Freitag startete ,,Let's Dance'' und am Samstag (24.02.) ging es In der Stadthalle tänzerisch einher. Die Tanzschule Stein feierte ihr 31-Jähriges Jubiläum.

© Lorita Halili / Radio Hagen