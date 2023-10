Tausende Enten auf der Volme erwartet

Wann und wo?

Los geht es um 13 Uhr mit dem Kindergartenrennen. Hierfür wurden 50 große Schmuckenten von den Kindern individuell gestaltet. Im Anschluss findet um 14 Uhr das Hauptrennen mit bis zu 5.000 gelben Enten statt, die alle gleichzeitig zusammen von der Simon-Cohen-Brücke am Markt runter in die Volme springen und dann bis zur Rathaustreppe schwimmen. Die ersten 65 Enten, die es ins Ziel schaffen, gewinnen für ihre Losbesitzer tolle Preise. Ein großer Fernseher und ein neues iPhone zählen zu den Hauptgewinnen.

Wie kann man mitmachen?

Wer nicht nur zugucken, sondern auch aktiv mit seiner Ente mitfiebern will, der kann sich noch spontan kurz vor dem Rennen eines der letzten Lose für 5 Euro direkt vor Ort kaufen. Die glücklichen Gewinner können die Preise direkt im Anschluss beim Ziel an der Rathaustreppe abholen. Wer Lose gekauft hat und es am Samstag nicht zu dem Rennen schafft, der kann seinen möglichen Gewinn auch entspannt ab dem kommenden Montag (23.10.2023) in der Provinzial-Geschäftsstelle in der Elberfelder Str. 69 abholen.

Wer veranstaltet das Rennen und wofür?

Das Entenrennen wird vom Lions Club Hagen-Harkort organisiert. Die unterstützen durch das Kindergartenrennen nicht nur die Hagener Kindergärten, sondern sammeln durch die Losverkäufe auch Spenden für fünf verschiedene Hagener Organisationen. Neben der Suppenküche, Luthers Waschsalon und dem Lutz Jugendtheater, wird auch die Beratungsstelle Fit for Future und der bunte Kreis Hagen unterstützt.

Hier gibt es noch einmal den Beitrag zum Nachhören