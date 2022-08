Tea with a Cop

Das Format „Tea with Cops“ wurde bisher mit großem Interesse angenommen. Viele Leute nutzten die Gelegenheit, um mit der Polizei ungezwungen und in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Die Gäste bestimmten die Themen selbst - sie konnten beispielsweise Hinweise geben, Informationen zum Polizeiberuf erfragen oder auch einfach nur über das aktuelle Weltgeschehen sprechen. Das soll auch morgen so sein, von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Bodelschwinghplatz.