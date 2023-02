TecDays in Hagen

Heute hat in Hagen der erste Durchgang der diesjährigen SIHK-TecDays begonnen. Bis Donnerstag können Schüler der 8.Klasse in der Nahmerhalle der Firma C.D. Wälzholz in Hohenlimburg Technik praktisch erleben.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein