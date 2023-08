Technische Fusion der Sparkassen

Nach dem Zusammenschluss der Sparkassen Hagen/ Herdecke und Lüdenscheid steht jetzt auch die technische Fusion an. Die beginnt nach Geschäftsschluss heute Abend und dauert bis einschließlich Sonntag. Das hat enorme Auswirkungen. Zum Beispiel sind Geräte wie Geldautomaten, Kontoauszugsdrücker und SB-Terminals zum Teil außer Betrieb. Das Bezahlen per Karte ist nicht immer möglich, das Online-Banking funktioniert am Wochenende gar nicht. Fristgebundene Überweisungen sollten möglichst vorher erledigt werden.