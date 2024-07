Tempo 60 auf dem Volmeabstieg

Straßen NRW hat die Statik der Brücke neu berechnet. Denn als sie in den 1970er Jahren gebaut wurde, fuhren weniger Autos und deutlich leichtere LKWs durch Hagen. Das Ergebnis der Neuberechnung war, dass die Brücke geschont werden muss. Deshalb gilt seit Freitag Tempo 60. Außerdem wurden die Fahrspuren verengt und in die Mitte der Brücke gezogen. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme um die Lebensdauer zu verlängern, sagt Straßen NRW. Konkrete Schäden wurden bislang nicht festgestellt. Der Volmeabstieg war im Juni 1977 eröffnet worden. Die Brücke ist 660 Meter lang und an manchen Stellen bis zu 40 Meter hoch.