Termine während der Feiertage

Der Hagener Entsorgungsbetrieb bittet darum, die Mülltonen sowie die Altpapier- und Wertstofftonnen nur am Abholtag vor 6 Uhr und nicht bereits vor Ostern an die Straßen zu stellen. Container für Altpapier und Altglas werden an den Feiertagen nicht geleert. Die Verschiebung ist bereits im Abfuhrkalender und in der App des Entsorgungsbetriebs vermerkt. Ab dem 12. April gilt wieder der reguläre Plan.

Änderungen: Von Freitag, 2. April auf Samstag, 3. April. Von Montag, 5. April auf Dienstag, 6. April. Von Dienstag, 6. April auf Mittwoch, 7. April usw. bis einschließlich Freitag, 9. April auf Samstag, 10. April.