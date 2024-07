Terres des hommes bittet um Spenden

Terre des Hommes verteilt wieder Rosen in der Stadt. Die Kinderrechtsorganisation sammelt dabei auch Spenden für ihre wichtige Arbeit. Die Hagener Arbeitsgruppe bittet um Unterstützung für die Projekte, in denen geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Ukraine geholfen wird.

