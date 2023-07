Endlich wieder Tag der Rose

In diesem Jahr ging es um die Arbeit in der Ukraine. Dort unterstützt terre des hommes unter anderem die Organisation Vostok SOS, die Menschen eine Hotline anbietet, die von jetzt auf gleich ihre Heimat verlassen müssen. Außerdem wird Hilfe für die innerhalb des Landes Vertriebenen organisiert - für Familien und Fürsorgeeinrichtungen werden Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente besorgt. Am 1. Juli kamen innerhalb kurzer Zeit 500 Euro bei der Sammlung in der Hagener Innenstadt zusammen.