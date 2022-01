Testangebot wird ausgeweitet

Die neuen Tests hören auf das Kürzel "POC-NAT" und sind eine schnellere Alternative zum PCR-Test. Sie sind zum Beispiel für Personen interessant, die sich vor dem Urlaub kurzfristig noch testen lassen müssen. Das Ergebnis der Reisetests lässt nämlich nicht lange auf sich warten. Seit heute gibt es die kostenpflichtigen Tests am Erich-Berlet-Stadion – unter der Woche von 7 bis 11:30 und von 15 bis 18 Uhr. Am Wochenende wird immer von 8 bis 11:30 Uhr getestet. Künftig sollen die Reisetests auch an anderen Standorten in Hagen angeboten werden, das sagte uns Apotheker Christian Fehske. Die entsprechenden Planungen laufen bereits.

Weitere Infos gibt es hier.