Drive-In-Impfen

Bereits zum dritten Mal bauten Helfer an einem Adventssonntag entsprechende Zelte auf. Bei der Aktion gestern kamen auch Impfwillige aus den Nachbarstädten vorbei. Die Besucher vor Ort lobten anschließend die gute Organisation.





Wer sich noch vor Weihnachten impfen lassen möchte, kann in der Stadthalle, im Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt oder an der Impfstation in der Rohrstraße vorbeischauen. Einen Termin kann man hier buchen.