The turn of the Screw

Nach dem Lockdown jagt im Theater Hagen eine Premiere die nächste. Am Sonntag wird um 18 Uhr zum ersten Mal die Oper "The turn of the Screw" - "Die Drehung der Schraube" von Benjamin Britten gezeigt. Karten muß man vorher reservieren oder online beim Theater bestellen.

© Klaus Lefebvre