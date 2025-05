Theater für die Pelmke

Die Pelmke ist für die Stadt wichtig und der Zusammenhalt in der Kulturszene enorm - das hat sich bei der Veranstaltung wieder gezeigt. Die Stimmung war super, denn das Crossoverprogramm, bestehend aus Dr. Krapula, Benjamin Braatz, Ballett, Chor und Orchester kam gut beim Publikum an. Am Ende gab es über drei Minuten Standing Ovations für die Künstlerinnen und Künstler. Ein überwältigendes Gefühl, findet Jan Eckhoff vom Vorstand der Pelmke.

Wie hoch der Erlös ist, steht noch nicht fest. Vor Ort wurden zusätzlich Spenden gesammelt und z.B. Bilder verkauft - hierbei sind gut 1.500 Euro rumgekommen.

"Das wird was mit uns", da ist sich Jan Eckhoff sicher.