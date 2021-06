Theater macht wieder auf

Man darf nur ins Theater, wenn man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Im Gebäude gelten - auch während der Vorstellung - Abstands-und Maskenregeln. Bereits am kommenden Wochenende spielt das Theater zwei Premieren. Am Samstag gibt es die Donizetti-Oper "Der Liebestrank" zu sehen. Am Tag darauf kann man sich auf eine szenische Aufführung von Franz Schuberts "Winterreise" freuen.

Karten gibt es an der Theaterkasse und auch an der Abendkasse. Weitere Infos unter: theaterhagen.de