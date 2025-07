Theaterstar Haberlandt brilliert im Kino: «Wilma will mehr»

Berlin (dpa) - Fritzi Haberlandt ist dank Bühnenerfolgen etwa bei den Salzburger Festspielen und in New York weit über Deutschland hinaus berühmt. Im Kino macht sie sich eher rar. Wenn der Theaterstar auf der Leinwand brilliert, ist der Beifall allerdings meist groß. Oft gibt es Preise, etwa für die Hauptrollen in «Kalt ist der Abendhauch» (2000) und «Eine Insel namens Udo» (2011).

Die Fans dürfen nun jubeln, denn Haberlandt kehrt ins Kino zurück. Nach einer wichtigen Nebenrolle im Vorjahr in Andreas Dresens eindringlichem Anti-Nazi-Drama «In Liebe, Eure Hilde» verkörpert sie die Titelfigur in der Komödie «Wilma will mehr».

Wilma ist ein Multitalent

Sie begeistert als Frau aus dem Osten Deutschlands, die Ende der 1990er Jahre um ihre Würde kämpfen muss. Diese Wilma ist ein Multitalent, erfahren als Schlosserin, Maschinenführerin, Elektrikerin, Fremdenführerin, Tänzerin und vieles mehr. Was ihr nach der Wende aber nichts nutzt. Sie wird arbeitslos. Erst in Wien, weit weg von zu Hause in der brandenburgischen Lausitz, gelingt ihr ein Neustart.

Die Story von Drehbuchautorin und Regisseurin Maren-Kea Freese setzt nicht auf effektheischende Originalität. Fesselnd sind detailfreudige Milieubilder und vor allem das liebevolle Porträt der Hauptfigur.

Optimismus und Verletzlichkeit

Fritzi Haberlandt hat Wilma eine mitreißende Vitalität geschenkt. Doch sie zeigt hinter allem kraftvollen Optimismus immer auch die Verletzlichkeit einer Frau, die durch den Lauf der Welt erst einmal aus der Bahn geworfen wird. Dank des Könnens von Fritzi Haberlandt weitet sich diese kleine Geschichte zu einem gedankenreichen Panorama der jüngeren deutschen Historie.