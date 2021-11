Themen heute im Rat der Stadt

Der Förderverein startet den zweiten Versuch eines Bürgerbegehrens und will damit den Abriss vermeiden. Eine weitere Entscheidung betrifft den Quambusch in Haspe. Dort will das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik bauen und dafür ein städtisches Grundstück kaufen, das als Luftschneise gilt. Die Bezirksvertretung Haspe wünscht sich daher einen anderen Standort, gerne auf dem Quambusch.