Protest gegen die Erhöhung der Grundsteuer

Die Erhöhung hat das Ziel, das Steueraufkommen neutral zu halten. Die Stadt muss auf eine höchstrichterlich angeordnete Neubewertung von Grundstückswerten reagieren. Die Erhöhung des Steuersatzes gilt für Wohneigentum, für Gewerbeimmobilien muss demnächst in der Regel weniger bezahlt werden.

Die Initiatoren der Petition haben auch Parteien und Politiker in Hagen angeschrieben und ihr Erschrecken bekundet. Hagen sei eine Stadt, die viel fordere aber immer weniger biete, so der Tenor. Viele Menschen seien jetzt schon an der Grenze dessen, was sie sich noch leisten können.





https://chng.it/9MMnsMWYCj