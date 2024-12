Thementag "Individuelle Förderung KONKRET" am Albrecht-Dürer-Gymnasium

Individuelle Förderung von Schülern

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung", so der offizielle Gesetzestext. Das möchte auch das AD umsetzen. Das in drei Säulen: Die individuelle Förderung im Unterricht, die individuelle Förderung außerhalb des Unterrichtes in der Schule und die individuelle Förderung außerhalb des Unterrichtes und außerhalb der Schule. Beim Thementag sollte das vorgestellt und reflektiert werden, was bereits angeboten wird, und auch diskutiert werden, was noch verbessert werden kann.

Die Veranstaltung

Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, wie das Albrecht-Dürer-Gymnasium diesem – zurecht - sehr hohen Anspruch der individuellen Förderung im schulischen Alltag gerecht zu werden sich bemüht. Durch verschiedenste AGs und sonstigen Förderangebote, die zuerst in einem Gallery Walk vorgestellt wurden. Danach gab es eine Diskussion über die Perspektive der Wissenschaft mit Prof. Dr. Sylvia Greiten - und darüber, wie das AD den Ansprüchen der Wissenschaftler gerecht werden kann oder schon wird.

