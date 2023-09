Im August hatten Eltern an der Erwin-Hegemannschule demonstriert. Es ging um unzumutbar verschmutzte Schulklos und um Kakerlakenbefall. Was die Schädlinge betrifft, sei eine Fachfirma im Einsatz. Sie bekämpfe die Schädlinge, beobachte, ob sich neue Schädlinge entwickeln und greife dann ein. Eine sogenannte Vollvernebelung mit Bekämpfungsmitteln sei aber an der Schule nicht machbar, weil eigentlich immer jemand im Gebäude sei. Was die stark verschmutzten Toiletten betrifft, liege das Problem nicht in der Reinigung: Die Toiletten würden regelmäßig sauber gemacht. Allerdings kursierten im Netz Challenges, die von einigen Schülern dann ausprobiert würden. Da geht es darum, ganze Rollen Klopapier in die Toiletten zu stopfen, dann ein Geschäft oben drauf zu setzen - und dann abzuziehen.