Todesfall in Breckerfeld

Die Mordkommission ist bei den Ermittlungen zum Tod eines Mannes in Breckerfeld offenbar wichtige Schritte weiter. Einzelheiten will die Hagener Polizei Morgen bekannt geben. Vor einer Woche war der 57-Jährige spät am Abend tot in seiner Autowerkstatt aufgefunden worden.

© chalabala - stock.adobe.com