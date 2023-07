Tödlicher Motorradunfall in Haspe

Der Motorradfahrer kam aus Richtung Gevelsberg. Als eine 27-jährige Hagenerin von einer Tankstelle nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer prallte frontal in die Fahrerseite des Autos, stürzte und blieb regungslos liegen. Die Rettungskräfte kämpften um das Leben des jungen Motorradfahrers. Unter laufender Reanimation wurde der Hagener in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Enneper Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.