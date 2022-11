Tötungsdelikt in Haspe

Anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Haspe kommt es zu einer DNA-Reihenuntersuchung. Die wurde von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Gericht genehmigt. Der Schrotthändler war im März letzten Jahres tot in seiner Werkstatt an der Vogelsanger Straße gefunden worden.

