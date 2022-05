Update nach Tötungsdelikt

Die Frau wurde am Dienstag, den 24. Mai 2022, leblos in ihrer Wohnung gefunden. Vorher war ihr Mann zur Polizeiwache in der Innenstadt gekommen. Dort erzählte er, dass eine tote Frau in seiner Wohnung sei. Der Mann wird nun verdächtigt, seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben. Heute soll entschieden werden, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft muss.