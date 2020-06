Tötungsdelikt in Haspe

Drei Tage nach dem Fund einer toten Frau in Haspe sind die Hintergründe und Umstände weiter unklar. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann war Dienstag Abend bei einem SEK-Einsatz in Iserlohn festgenommen worden. Gegen ihn lag schon vorher ein Haftbefehl vor.

© zef art - stock.adobe.com