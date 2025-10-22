Tolle Stimmung eingefangen
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 11:45
Ein Fotograf aus Schwelm hat die Hasper Talsperre genau im richtigen Moment getroffen. Mit seinem Foto von der Talsperre in nebelverhüllter Morgenstimmung hat Stefan Berghoff den vierten Platz bei einem Fotowettbewerb des Umweltministeriums und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege gemacht.
480 Fotografinnen und Fotografen hatten sich bewerben, zwölf Fotos haben gewonnen. Das Bild von der Hasper Talsperre gehört nun zu einem großformatigen Wandkalender mit dem Titel "Unsere Heimat NRW". Den Kalender kann man nur online bestellen.
Weitere Informationen gibt es unter www.fotowettbewerb.nrw.de