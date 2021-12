Brennholz zum Abholen

Die Bäume werden in den kommenden vier bis sechs Wochen mit Motorsägen gefällt und dann von Pferden abtransportiert. Das anfallende Brennholz wird zum Teil am Weg bereitgestellt. Wer einen Motorsägenschein hat, kann vor Ort eigenes Brennholz schneiden. Dazu muss man sich vorab mit dem Wirtschaftsbetrieb in Verbindung setzen (Telefon: 02331/3677192). Während der Arbeiten kann es für Besucher der Hasper Talsperre zwischendurch zu Einschränkungen kommen. Spaziergänge sind aber weiterhin möglich.