Topfotos im Hagenring

Andy Spyra war am Freitag in der Hagenring-Galerie: Dort hängen seine Bilder bis April. Spyra schafft es, sehr intensive Fotos zu machen, den Respekt vor den Menschen zu erhalten - und diesen Respekt in seinen Schwarzweißfotos auch rüberzubringen.





Bei Spyras Besuch in der Hagenring-Galerie war es richtig voll - und Spyra ist überzeugt, dass Fotografie wegen ihrer Wirkung gebraucht wird.





Richtig gute Fotos - Radio Hagen