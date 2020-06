Tote Frau in Haspe

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Tötungsdelikt in Haspe. Dort ist eine Frau offenbar von ihrem Ex-Freund getötet worden. Die genauen Umstände sind noch unbekannt. Die Polizei fand die 38-Jährige am Montagvormittag tot in ihrer Wohnung an der Hördenstraße.

