tragische Unglücksfälle am Sonntag

In Boelerheide war ein zweijähriges Kind gestern Mittag in einem Treppenhaus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, das Kind erlitt dabei schwerste Verletzungen. Am Nachmittag war dann ein 10-Jähriger Junge in der Unternahmer von einem Vordach drei Meter tief auf das Pflaster gestürzt. Auch er zog sich schwerste Verletzungen zu.

Beide Kinder wurden per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen geflogen. In beiden Fällen geht die Polizei von tragischen Unglücken aus. Der Schwelbrand in Eilpe könnte durch eine glimmende Zigarette ausgelöst worden sein.