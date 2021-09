Trauer um Werner Hahn

Nach dem Tod von Werner Hahn ist die Bestürzung im Theater Hagen groß. Werner Hahn war über 30 Jahre eine feste Größe im Theater, am Donnerstag war er überraschend gestorben. Er war zwar vor fünf Jahren nach Siegen gewechselt, blieb in Hagen aber durch sein weiteres Engagement in der Stadt präsent.

