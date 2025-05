Triathlon im und am Hengsteybad

Sie schwimmen, sie laufen und sie fahren Rad. Am Hengsteysee steht Ende des Monats wieder der Hagener Injoy-Triathlon an. Den organisiert das Hagener TriTeam bereits zum 33. Mal. Die Veranstaltung ist in NRW längst zu einer festen Größe geworden.

© Ralf Schaepe