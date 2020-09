Trickdiebstahl in Helfe

Vor Tricks wie diesem warnt die Polizei seit Jahren immer wieder. Es klingelt. Vor der Tür steht jemand Unbekanntes, bittet um Zettel und Stift, ein Glas Wasser oder eine Auskunft und gelangt so in die Wohnung.

Ähnlich war das Dienstag in Helfe. Eine der beiden Frauen hatte sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der 84-Jährigen verschafft und diese in ein Gespräch verwickelt. Dadurch konnte die zweite Frau unbemerkt in die Wohnung kommen und das Schlafzimmer durchsuchen. Danach verschwanden beide Frauen. Erst gestern bemerkte die 84-Jährige, dass ihr ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen worden war und informierte die Polizei.