Navigation

Trump geht von Rebellen innerhalb der Hamas aus

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 21:00

Die Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und den Islamisten ist fragil. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Der US-Präsident hat eine Vermutung.

Donald Trump
© Lukas Coch/AAP/dpa

Gaza-Abkommen

Washington (dpa) - Mit Blick auf die fragile Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie die jüngsten Zwischenfälle im Gazastreifen vermutet US-Präsident Donald Trump Rebellen innerhalb Terrororganisation. Der Republikaner sagte im Weißen Haus: «Ich glaube nicht, dass es die Führung war», aber es habe eine Rebellion unter ihnen gegeben und es seien viele Menschen getötet worden. Direkt davor sagte Trump, man habe eine Vereinbarung mit der Terrororganisation, dass sie sich «anständig benimmt». Sollte sie das nicht tun, werde man sie auslöschen. Das wisse die Hamas. 

Trump hatte bereits vor Tagen der Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, «werden wir keine Wahl haben, als hineinzugehen und sie zu töten», hatte er auf der Plattform Truth Social geschrieben. Davor hatten Berichte über Tötungen im Gazastreifen durch Hamas-Kämpfer international für Empörung gesorgt. 

Trump hatte das am vergangenen Dienstag zunächst noch mit einem gewissen Verständnis kommentiert: Die Hamas habe gegen «sehr, sehr schlimme Banden» durchgegriffen, das habe ihn nicht groß gestört. «Das ist okay», sagte er wörtlich.

© dpa-infocom, dpa:251020-930-186051/1
Donald Trump
Trump geht von Rebellen innerhalb der Hamas aus. © Evan Vucci/AP/dpa
Trump geht von Rebellen innerhalb der Hamas aus.
© Evan Vucci/AP/dpa

Weitere Meldungen

Gaza-Abkommen: Hamas übergibt weitere Leiche

Politik 15 Tote bleiben nach der Übergabe noch im Gazastreifen. Die Hamas muss aber alle 28 getöteten Geiseln an Israel aushändigen.

Nahostkonflikt - Gaza

Trump: Glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt

Politik Vor knapp einem Monat überraschte Donald Trump mit der Einschätzung, die Ukraine könne mit Unterstützung Europas die von Russland besetzten Gebiete zurückgewinnen.

Donald Trump

Trump will Frontverlauf in Ukraine einfrieren - Kreml bremst

Politik Schon bald wollen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Budapest erneut über ein Ende des Krieges in der Ukraine sprechen.

US-Präsident Trump
skyline