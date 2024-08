Turnhalle Rummenohl wieder fertig

Für den Sport-Verein TuS Volmetal war der 14. Juli 2021 ein echter Schicksalstag, als die Flut die Turnhalle in Rummenohl komplett zerstörte. Mit ganz viel Arbeit und Unterstützung konnte die Halle nach drei Jahren nun wieder in einen Topzustand versetzt werden. Das will der TuS am 6. September mit einer Einweihung feiern.