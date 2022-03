Über das Dach ins Capitol

Vor Ort wollten die Türsteher den 19-jährigen nicht rein lassen. Sie wiesen ihn mehrfach ab. Das lies sich der junge Erwachsene aber nicht gefallen. Er kletterte kurzerhand auf ein Dach um so in den Außenbereich des Capitols zu kommen. Das klappte zwar, allerdings fiel die Kletteraktion auf. Der junge Mann wurde aus dem Club geschmissen. Jetzt hat er Hausverbot und zusätzlich auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch am Hals.