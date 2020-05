Überfall in Hohenlimburg

Gestern Nachmittag sind zwei junge Frauen sind in einem Einfamilienhaus in Hohenlimburg-Oege überfallen worden. Der Vorfall passierte gegen 15 Uhr in der Straße "Auf der Lindhaardt". Drei Männer hatten sich Zutritt verschafft, alle drei trugen Oberteile mit der Aufschrift "Polizei/92220.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com