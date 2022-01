Überschwemmung der Becke

Der Pegel der Becke stieg schnell an. Das Wasser sammelte sich zu einem kleinen See an und trat über. Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten einen Deich aus Sandsäcken und konnten so das Wasser von den Gebäuden fernhalten. Mit einer Wasserpumpe wurde dann der Pegel gesenkt. Anschließend wurden die Äste und das Laub mit einem Ladekran entfernt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Bereits im Juli wurde die Straße zum Opfer der Hochwasserkatastrophe – die Fluten hatten die Brücke Rehbecke zerstört. Die Gebäude standen unter Wasser. Noch immer laufen dort Bauarbeiten.