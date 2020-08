Umbau Hengsteybad

Der Umbau des Hengsteybades ist Teil der umfassenden Pläne für ein attraktives Hengsteyseeufer und soll noch in diesem Herbst beginnen. Zunächst werden Gastronomie und Beherbergung im Strandhaus aufgewertet. Der RuhrtalRadweg führt am Hengsteybad vorbei, Radfahrer sollen ein Zimmer für die Nacht mieten können. Deswegen soll das Ganze etwas mehr Hotelcharakter bekommen.

Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit den Bauarbeiten in Richtung Seeufer; Pläne zeigen eine Uferpromenade und einen Beachclub. Das Ganze fügt sich dann in die Pläne für die internationale Gartenschau 2017, die in der Metropole Ruhr stattfinden soll.