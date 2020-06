Umbau Wilhelmsplatz

In Wehringhausen ist das Ende einer Baustelle in Sicht. Es geht um den Umbau des Wilhelmsplatzes, Anfang Juli soll das Projekt fertig sein. Bis dahin stehen aber noch einige Arbeiten an. In dieser Woche beginnen die Arbeiten am Bürgersteig, danach wird die Lange Straße neu asphaltiert.

© Lenkungskreis Wehringhausen