Umfrage zur Hagener Innenstadt-Gastronomie

Das Konzept wird durch ein Planungsbüro aus Burscheid erstellt. Doch bevor die Zukunftsplanung losgehen kann, muss erstmal der Jetzt-Zustand dokumentiert werden. Genau deshalb wurde die Online-Umfrage gestartet. Dort kann das gastronomische Angebot in der City mit Schulnoten bewertet werden. Es geht z.B. um das Angebot an Kneipen, Imbissen und Restaurants. Außerdem wird gefragt, welche gastronomischen Highlights es aktuell in der City gibt und was sich die Hagenerinnen und Hagener in Zukunft wünschen. Die Online-Umfrage läuft bis Mitte Mai und dauert nur etwa fünf Minuten. Mitmachen könnt ihr hier.