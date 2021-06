Unfall am Graf-von-Galen-Ring

Am Graf-von-Galen-Ring ist heute Nachmittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Als er an einer Ampel über die Straße wollte hat ihn ein Auto, dass Richtung Körnerstraße unterwegs war erfasst. Der Fußgänger ist dabei durch die Luft geschleudert worden. Er hat schwerste Kopfverletzungen davongetragen. Er ist dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Der Unfallarzt sagt, dass die Verletzungen lebensgefährlich sind. Wegen der Unfallaufnahme ist der Graf-von-Galen-Ring noch gesperrt.