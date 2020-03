Unfall beim Tanken

Gegen 11.30 Uhr wollte die Frau in der Straße "Am Sportpark" tanken. Das Auto kam dabei auf einer leichten Steigung ins rollen und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Bei dem Versuch, wieder in das rollende Auto zu steigen, klemmte die Frau ihr Bein zwischen den beiden Fahrzeugen ein und verletzte sich leicht. Die Feuerwehr musste Teile der Heckstoßstange entfernen, um die betroffene Person zu befreien. Beim Unfall enstand außerdem ein Sachschaden von rund 1.400 Euro.