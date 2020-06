Unfall im Lennetal

Der Radfahrer fuhr gegen 20:20 Uhr die Buschmühlenstraße entlang. Vor ihm bog ein Transporter aus entgegengesetzter Richtung in ein Grundstück ab. Der Radfahrer versuchte noch zu bremsen, letzten Endes kam es aber zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Transporters hatte den 22-Jährigen vermutlich übersehen, der kam anschließend schwerverletzt per Hubschrauber in eine Spezialklinik.